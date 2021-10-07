Две петербургские набережные благоустроили по проектам жителей района

Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге от Уткина моста до моста Шаумяна провели работы по благоустройству двух набережных. Над проектами набережных рек Охта и Оккервиль работали местные жители, активисты общественных организаций и эксперты.

В Красногвардейском районе на набережных появились спортивные и детские площадки, обустроены велодорожки, установлены небольшие скульптуры и впервые в городе использовали для покрытия морскую гальку. Игровая зона для детей наполнена нестандартными элементами и полосами препятствий.

Работы проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».