Жители дома на Петроградке пожаловались на разбросанный во дворе строительный мусор

4 октября информацию о нарушении подтвердили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Петербурге из-за капитального ремонта крыши дома-памятника по адресу Большая Монетная, 11 рабочие устроили склад строительных материалов во дворе. Жители дома пожаловались на то, что свалка лежит уже месяц и мусор с острыми углами может кому-то повредить. Кроме того, во дворе сложно проехать или пройти.

В итоге, во дворе установили заборы. «Согласно разрешительной документации, есть зона, выделенная для складирования. Она должна быть огорожена. Подрядчиком данное условие не было соблюдено, однако по требованию ГАТИ нарушение было оперативно устранено», — сообщили в ГАТИ.

Капитальный ремонт крыши в доме-памятнике ООО «Инвеско» выполняет за 7,5 млн рублей.