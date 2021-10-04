Петербуржцы смогут следить за местоположением экстренно вызванной скорой помощи

Об этом сообщила пресс-служба Смольного 4 октября.

В Петербурге люди, которые экстренно вызвали карету скорой помощи, смогут следить за передвижением машины с помощью специального сервиса. Благодаря этому, человек сможет готовится к встрече с врачами.

«В случае определения оператором обращения как требующего экстренной медицинской помощи (ситуация представляет непосредственную опасность для жизни) после оформления вызова на номер заявителя поступает SMS-сообщение, содержащее ссылку на интерактивную карту, где приблизительно указаны местоположение машины скорой помощи и адрес места вызова», — рассказали в городском комитете по информатизации и связи.

Услуга предоставляется при вызове экстренных служб по телефонам «103» или «112» на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».