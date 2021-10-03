В Гатчинских парках появились огромные очереди

Об этом 3 сентября пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Петербурге из-за хорошей погоды парки воспользовались небывалым спросом. Пробки и очереди возникают в пригородах города. Очевидцы пишут, что очередь в Дворцовый парк в Гатчине растянулась на несколько сотен метров, потому что туда пускают только по специально купленному в кассе билету.

Пушкине и Павловске также заметили скопление туристов. Граждане хотят успеть насладиться последними солнечными и теплыми днями и сделать красивые фотографии с разноцветными листьями.

В соцсетях так же пишут, что в электричках Витебского направления люди сидят на полу, так как сидячие места закончились и сравнивают наполненность поездов с летними.