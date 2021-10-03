Южно-Приморский парк Петербурга будет освещен 24 часа в сутки

Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

В Красносельском районе Петербурга проведут современное освещение в самый большой парк окрестностей. В Южно-Приморском парке практически не было света, но к 2023 году его планируют оборудовать 324 опорами, 399 светодиодными светильниками, 18 прожекторами и 13 километрами кабеля.

Работы проведут в два этапа. Сейчас идет разбивка трассы и обустраивается строительная площадка. затем будет создаваться автоматизированная система управления освещением. Завершающие работы — восстановление газонов и асфальта. Кроме того, рабочие уложат новую плитку и сделают набивные дорожки.

Строительно-монтажные работы берет на себя подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение к сетям обеспечит СПб ГБУ «Ленсвет».