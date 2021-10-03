Петербургский «Таксовичкоф» атаковали женоненавистники со всей России

Об этом сообщила пресс-служба сервиса такси «Таксовичкоф».

В Петербурге 2 октября женоненавистники из «Мужского государства» под руководством Позднякова атаковали сервис такси «Таксовичкоф». Они вызывали машину с двойной тарификацией за опцию «женщина-водитель», когда она приезжала, отменяли заказ, оставляли гневные комментарии и опускали рейтинг приложения.

«Прекратить атаку на сервис и его клиентов женоненавистники собирались только при условии отмены оплаты опции до 12 часов дня 2 октября, — рассказали в «Таксовичкоф». — На данный момент мы были вынуждены отреагировать на провокацию, сделав услугу бесплатной. Безопасность клиентов и водителей такси, работающих под брендом «Таксовичкоф», для нас превыше всего. Мы не будем проверять реальность намерений сетевых фриков, поэтому на сегодняшний день опция «женщина-водитель» бесплатна для наших клиентов. Эту ситуацию сейчас также оценивают юристы».

В 2018 году руководителя «Мужского государства» приговорили к двум годам лишения свободы условно за разжигание ненависти к женщинам (ст. 282, ч. 1), но затем президент России декриминализировал статью. Сейчас Поздняков находится за границей.