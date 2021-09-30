Петербуржцы хранят дома более 300 тысяч единиц оружия

Об этом рассказали в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге более чем у 173 тысяч горожан есть зарегистрированное снаряжение. В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии разрешения получили на более чем 333 тысяч единиц оружия. То есть, на каждого владельца приходится примерно по два предмета.

«Подразделениями ЛРР проведены проверки 28 тысяч граждан, владеющих оружием. За нарушения, связанные с его оборотом, изъято более 2200 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 2054 единицы огнестрельного оружия», – сообщила пресс-служба.

Главному управлению Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сегодня исполнилось пять лет.