Суд обязал петербургскую больницу выплатить дочери умершей пациентки 1,5 млн рублей

Об этом 30 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов.

В Петербурге Городская больница № 26 выплатит дочери умершей пациентки 1,5 млн рублей. Московский районный суд частично удовлетворил иск девушки о возмещении морального вреда. Ответчик будет подавать жалобу.

Мать Русланы Калеты умерла от онкологии 19 августа 2020 года. При этом, 21 февраля 2019 года СПб ГБУЗ «Городская больница №26» в результате гистологического исследования не выявила злокачественных образований.

«В полном объеме вина на ответчика возложена быть не может, так как после прохождения лечения в СПб ГБУЗ «Городская больница №26», К. проходила лечение в иных медицинских учреждениях, при этом не установлена причинно-следственная связь между онкологическим процессом и смертью», — объясняет позицию Городской больницы пресс-служба.