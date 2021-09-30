В Петербурге Минюст передумал судиться с адвокатской палатой из-за Ивана Павлова

Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Министерство юстиций отозвало иск к адвокатской палате Петербурга. Он был связан с тем, что палата отказалась лишать Ивана Павлова адвокатского статуса.

Иван Павлов является защитником Ивана Сафронова, так же он был главой правозащитной «Команды 29», которая защищала в суде Алексея Навального.

Минюст подал иск о лишении его статуса адвоката, потому что Павлов отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования ФСБ по делу Ивана Сафронова, журналиста и советника главы Роскосмоса, которого судили по статье госизмена.

Адвокатская палата Петербурга не увидела в этом нарушения требования кодекса адвокатской этики, которое увидел Минюст. После этого министерство продолжило бороться за пересмотр решения, но сегодня отозвало иск.