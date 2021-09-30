В Доме Зингера убрали вывеску, которая вызвала недовольство петербуржцев

В Петербурге 30 сентября владелец кондитерского магазина, который теперь занимает место на первом этаже в Доме Зингера отказался от яркой витрины. Ранее петербуржцы были недовольны тем, кто ярко-желтая вывеска портит вид города и профиль исторического здания.

Новый владелец помещений в Доме Зингера убрал вывески «Клад мармелад» и «Дворец сладостей со всего мира» ярко-желтого цвета. 29 сентября на странице сообщества «Пять углов» в социальной сети Facebook горожане возмущались видом витрины.

«Вот такое ядовитое недоразумение установили сегодня на первом этаже Зингера. Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! Кто-то очень радикально и решительно взялся за наведение порядка в этом здании», — написал 29 сентября автор поста на странице сообщества «Пять углов» .