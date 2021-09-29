Петербуржцы недовольны новой вывеской на Доме Зингера

Свое недовольство горожане высказывают на странице сообщества «Пять углов» в социальной сети Facebook.

Петербуржцы недовольны вывеской нового магазина в Доме Зингера «Клад мармелад». Она ярко-желтая, светиться и привлекает к себе очень много внимания. Участники обсуждения полагают, что она может нарушать правила сохранения профиля при приватизации.

«Вот такое ядовитое недоразумение установили сегодня на первом этаже Зингера. Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! Кто-то очень радикально и решительно взялся за наведение порядка в этом здании», — написал 29 сентября автор поста на странице сообщества «Пять углов» в социальной сети Facebook.

Ранее собственник Дома Зингера через суд выселил Дом Книги, который располагался на первом этаже здания с 1999 года.