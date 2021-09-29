В Ленобласти обнаружили возбудитель орнитоза в образцах помета голубей

Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории

В Ленобласти ветеринары обнаружили возбудитель орнитоза в помете голубей. Он опасен для людей, так как может вызвать у человека лихорадку, интоксикацию, увеличение печени и селезенки, поразить легкие и нервную систему.

Гражданам Петербурга и Ленобласти стоит воздержаться от подкармливания птиц. Тем, кто их разводит стоит быть осторожнее. Помимо орнитоза общими для людей и животных инфекциями являются птичий грипп, туберкулез и сальмонеллез.

Специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории уже сообщили в Россельхознадзор и другие инстанции о результатах исследования.





