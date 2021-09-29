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Подрядчик Смольного написал на остановке «Гостиный двор» с двумя «Н»

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© Фото: Pixabay

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Власти города сообщают, что ошибка будет исправлена, подрядчику заплатят только после этого.

В профильном комитете Смольного 29 сентября сообщили, что подрядчик исправит ошибку.

Петербуржцы заметили табло на остановке с орфографической ошибкой. На недавно установленном стенде название остановки «Гостиный двор» написано с двумя буквами «н». При этом, на остановочном павильоне название написано правильно.

«Это техническая ошибка подрядчика, ему предстоит её исправить. Если подрядчик допускает ошибки, мы составляем претензию. Такую работу мы принимать не будем. Пока что это единственный подобный случай», — сообщили в Комитете по транспорту. 

Пресс-секретарь Ирина Черухина рассказала, что риск ошибок возможен из-за ручной настройки системы. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована.

 

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