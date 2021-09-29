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В Петербурге появилась Школа юных стратегов Владимира Квинта

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© Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту

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В Колледже метрополитена и железнодорожного транспорта будут изучать «Стратегирование» и «Проектирование».

Об этом 29 сентября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграм-аккаунте. 

В Петербурге заработала школа юных стратегов Владимира Квинта. С этого учебного года в колледже Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта студенты начнут изучать «Стратегирование» и «Проектирование».

«Сейчас крайне важно уметь грамотно и правильно поставить цель, четко выстроить стратегию достижения к этой цели и методично её добиваться. То, что делается в транспортном комплексе, говорит о том, что у нас есть четкая цель. И есть люди, которые в состоянии этой цели добиться. Добро пожаловать в команду!», — сообщил Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В учебном плане предусматриваются мастер-классы, командная работа, деловые игры и тренинги. Студенты будут делать индивидуальные проекты и защищать их. Стратегированию учащихся обучит лично основатель школы, доктор экономических наук, профессор Владимир Квинт.

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