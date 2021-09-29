Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что надо комплексно решать проблему домашнего насилия

Об этом 29 сентября сообщает издание ivbg.ru.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал на странице в Instagram фрагмент своего выступления. Политик высказывается о проблеме домашнего насилия, называя ее болезнью общества.

«Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие», ― произнес глава Ленобласти.

По мнению Дрозденко, если не бороться проблемой, то сознание женщин и мужчин трансформируется и люди начинают считать физическое и психологическое насилие нормой. При этом, вовремя не предотвращенные домашние издевательства могут привести к смерти жертвы.

Губернатор считает, что необходимо создать нормативную базу проблемы и давать жертвам рассказывать о пережитом насилии. Кроме того, нужно гарантировать пострадавшим полное сохранение их персональных данных.