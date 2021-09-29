Смольный продлил в 2022 году работу уличных кафе

Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба городского правительства.

Петербургские власти разрешили уличным кафе в 2022 году закрыться на две недели позже — 15 октября. В 2021 году и ранее заведения должны были убрать столики с тротуара до 30 сентября.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, увеличивающее время работы сезонных веранд. В 2022 году предприниматели могут либо устраивать уличные кафе с 1 мая по 15 октября, либо заново заключить договор и сделать заведения круглогодичными.

Глава города рассказал, что от сообщества бизнесменов Петербурга поступали обращения о размещении на улице мебели при заведениях, специализирующихся на питании.