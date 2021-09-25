В Петербурге отменили мотопарад в честь закрытия сезона

В Петербурге ежегодно празднуют закрытие сезона мотопарадом, но в этом году традиционный проезд по Невскому проспекту с конечной точкой на Дворцовой пришлось отменить.

За сутки до закрытия мотосезона-2021 вышло распоряжение начальника управления ГИБДД о запрете на проезд по дороге перед Зимним дворцом. Кроме того, отменили и концерт Александра Устюгова на Дворцовой площади.

Мероприятие организовывалось при поддержке спецпредставителя губернатора Петербурга Григория Путинцева. Мотоциклисты вовремя подали документы, но ведомства опоздали со сроками и не согласовали мотопарад с ГИБДД, поэтому те его отменили.

«Мы считаем ситуацию с прямым запретом нашего общего праздника вызовом всему мотосообществу Петербурга. Мы не оставим этот вопрос и предпримем шаги в правовой сфере, чтоб характерным примером заставить всех считаться с нами», — прокомментировал ситуацию представитель городской ассоциации мотоциклистов.

Мероприятия городском мотоцентре пройдут без изменений.