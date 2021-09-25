Из-за дождя вход в петербургский ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатным

Об этом 25 сентября в социальных сетях парка сообщила пресс-служба ЦПКиО.
Из-за непогоды петербургский парк имени Кирова сделал вход бесплатным. Граждане могут сэкономить и прогуляться в выходной в ЦПКиО.
«Сегодня вход в парк свободный, не забудьте зонты. Базы проката не работают по погодным условиям», — написала пресс-служба.
В ЦПКиО часто пускают бесплатно, когда в Петербурге холодно и дождливо. Сегодня, 25 сентября, в городе будет 9-11 градусов тепла. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.