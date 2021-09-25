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Организатор трагичного подъема туристов на Эльбрус — бизнесмен из Мурино

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© Фото: Pixabay

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Организатором восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, оказался проект Elbrus.Guide. В 2015 году его создал предприниматель Денис Алимов.

Петербургский бизнесмен оказался организатором подъема на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, 14 удалось спасти МЧС.

Денис Алимов зарегистрировал в 2019 году ИП в Мурино по профилю проведение экскурсий. Ранее предприниматель имел доход от клуба организации сплавов «Время приключений».

«Существует документ — книжка альпиниста, в которую заносятся восхождения с указанием категории сложности», — рассказывает Александр Одинцов, член правления Федерации альпинизма России, инструктор альпинизма 1-й категории, — «Я бы не советовал вообще ходить в горы в сопровождении гида, не имеющего книжку. Попросите прислать ее фотокопию. 

Все горы у нас имеют категории от 1-й до 6-й, по степени сложности. Если в книжке есть тройка или четверка, а тем более пятерка, то с человеком в принципе можно иметь дело»

Вечером 23 сентября МЧС получило сообщение о том, что 19 человек попали под сильный ветер и понижение температуры. Когда спасатели прибыли, альпинисты уже получили переохлаждение, переломы, пятеро погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

 

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