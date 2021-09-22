Петербургский суд отказал в УДО организатору убийства Старовойтовой

Об этом 22 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Петербурге Дзержинский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году.

Экс-депутат Михаил Глущенко был приговорен в 2015 году на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья отметила, что мужчина имеет право обжаловать решение в течение 10 дней.

Галина Старовойтова была депутатом второго созыва Госдумы. Ее застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в своем подъезде на набережной канала Грибоедова.

Глущенко впервые был задержан только через десять лет, в июне 2009 года. ему предъявили статьи УК РФ «Организация преступления» и «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».