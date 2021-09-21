В Петербурге пройдет конкурс среди инициативных горожан «Город действия»

Об этом 20 сентября сообщило издание «Мойка78».

В Петербурге возобновляют конкурс городских активистов «Город действия». Волонтеры, инициаторы общественно-значимых проектов и другие активные граждане могут принять участие в конкурсе по ссылке.

Особенность конкурса заключается в том, что награждают не чиновников, а обычных неравнодушных людей, которые делают полезные дела в Петербурге и Ленобласти. Победители будут определены 27 октября по адресу: ул. Льва Толстого, дом 9, 4 этаж.

Год назад выиграли основатель движения Stop killing Vyborg Сергей Соколов в номинации «Градозащитное движение», руководитель проекта «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев в номинации «Экологическое движение» и другие.

Вскоре редакция «Мойки78» опубликует положение о конкурсе 2021 года.