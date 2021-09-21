В Петербурге дали наименования безымянным скверам

Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

13 безымянных скверов города получили названия. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительство. Оно согласовано с Топонимической комиссией.

На Наличной улице рядом с домом № 55 на Васильевском острове яблоневый сад стал Анфисиным в память о блокадном учителе города по имени Анфиса Семенова-Тян-Шанская. Именно эта женщина со со своими учениками заложили сад, теперь детям блокады в нем установлен памятник.

На реке Смоленке появился Голодаевский сквер, ранее он также был безымянным. Голодай – историческое название острова Декабристов.

В честь автора храма Рождества Христова, который воссоздали в наши дни, на 6-й Советской улице появился сквер зодчего Петра Егоровича Егорова. Также в городе появились сквер Метеорологов на Песочной набережной, сад Финансистов на Суворовском проспекте у дома № 61 и другие.