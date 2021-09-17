В Петербурге к отоплению подключили 99% жилых зданий

Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге более 99% многоквартирных домов подключили к отоплению. Периодическое протапливание дали в 23 707 жилых зданий.

63 дома собираются подключить в ближайшее время. 33 здания, которые управляются Товариществом собственников жилья согласно решению Советов дома запустят отопление позже.

Три дома пока не подключат к периодическому протапливанию, так как им должна подавать тепло котельная Ленфильма. Для получения обогрева в их ситуации необходимо погасить задолженность.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о порядке подачи тепла в здания: «С понедельника тепло подается в детские сады, школы, поликлиники и больницы, социальные учреждения. Теперь необходимо как можно скорее подключить к теплоснабжению все жилые дома».