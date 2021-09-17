В Петербурге на избирательный участок прикрепились 350 полицейских

Об этом сообщила глава муниципального округа Гавань Нэлли Вавилина на своей странице в Facebook.

В Петербурге в участковом избирательном участке №128 на 16 линии Васильевского острова прикрепились 350 полицейских. Все эти люди имеют регистрацию в другом месте, но подали заявления о голосовании по месту нахождения в муниципальном округе Гавань.

«Сегодня мною уже была направлена жалоба в городскую избирательную комиссию по поводу прикрепления на одном из уик 350 полицейских», — написала Нэлли Вавилина на своей странице.

По данным главы МО Гавань, бюджетников Василеостровского района принуждают голосовать именно 17 сентября. Кроме того, они должны отчитаться перед начальством с помощью селфи.