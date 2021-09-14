В Петербурге к отоплению подключили 80% школ и детских садов

Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

В Петербурге начали отапливать каждый третий социальный объект. Батареи стали горячими в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения.

В ведомстве отметили, что теперь тепло в 37% детсадов, 28% школ и 31% медучреждений. Через несколько дней городские власти обещают подключить к отоплению и все остальные социальные объекты Петербурга.

«Мы начинаем периодическое протапливание. В первую очередь подключаем наши садики, школы и поликлиники. Скоро начнем подключать и квартиры. Прошу от вас обратную связь – сообщайте, если возникнут какие-то проблемы с отоплением», – написал на своей странице вице-губернатор Николай Бондаренко.

Жилые дома в городе начнут отапливать, когда температура воздуха на улице будет стабильно держаться менее 8 градусов тепла.