110 тысяч петербургских педагогов получили единовременные выплаты

Об этом рассказали 14 сентября в пресс-службе городской администрации.

Петербургские педагоги, которые работают в школах и детских садах получили единовременную выплату 10 тысяч рублей.

«Единовременная выплата направлена 110 тыс. специалистов, работающим с детьми и подростками. Это 91,7% всех, кому эта выплата полагается в соответствии с постановлением городского правительства "Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Санкт Петербурге"», — информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о выплате учителям 10 августа. Постановление вступило в силу 3 сентября. В течение трех недель все педагоги должны получить свои 10 тысяч рублей.