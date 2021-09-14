25 сентября в 16:00 «‎МК в Питере» приглашает бегунов и любителей животных на офлайн забег «Лапки в охапке»

Сама редакция, ее друзья, партнеры и активные горожане соберутся на офлайн забег «‎Лапки в охапке». Все участники офлайн бегут одну и ту же дистанцию 2 км. Все они попадают в единый протокол забега.

Здоровый образ жизни – это счастливый образ жизни!

А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили организовать мероприятие, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца.

Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!

Условия участия: Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Связаться с нами, вы можете: pr@regmedia.org Арина Житомирова.