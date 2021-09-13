К выборам 50% петербургских членов избирательных комиссий вакцинировались

Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

В Петербурге больше половины членов избирательных комиссий прошли вакцинацию от COVID-19.

«Общий процент прошедших вакцинацию членов избирательных комиссий по Санкт-Петербургу - 54%», — сообщили в пресс-службе петербургского избиркома.

В комиссии уточняют, что в статистику не входят те, кто взял медотвод или болел коронавирусом за последние шесть месяцев и им нельзя делать прививку.

Председатель Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина заявляла в августе о том, что в городе вакцинировано 32% членов избиркомов.

Выборы в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Петербурга пройдут 17,18 и 19 сентября.