В Петербурге на период выборов приостанавливаются плановые работы на электросетях

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 16 по 21 сентября в Петербурге объявлен период «технологической тишины». Плановые, строительно-монтажные и ремонтные работы на энергообъектах будут остановлены для того, чтобы сократить вероятность аварий.

Аварийные бригады будут круглосуточно дежурить во время выборов на объектах инженерно-энергетического комплекса. Это коснется только тех объектов, которые обеспечивают проведение выборов. Так же на них усилят охрану.

В Смольном назвали такой шаг необходимым, так как на объектах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения из-за планового ремонта может произойти технологическое нарушение.

Исключение сделают для аварийно-восстановительных работ.