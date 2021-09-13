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Петербургскому Комитету по транспорту исполнилось 30 лет

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© Фото: baltphoto

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Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак 13 сентября 1991 года подписал постановление о создании Комитета по транспорту и связи.

Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.

Петербургскому Комтрансу исполнилось ровно 30 лет. 13 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак подписал постановление о создании Комитета по транспорту и связи.

В честь юбилея пресс-служба Комтранса подготовила 10-ти минутный видеоролик об истории Комитета. Его можно посмотреть во «ВКонтакте» ведомства.

«За эти годы транспортная отрасль города на Неве пережила много интересных событий, но неизменным остается наше стремление, учитывая ошибки прошлого, стремиться к лучшему и делать работу транспорта в Санкт-Петербурге более комфортной и удобной для пассажиров», — сказано в сообщении.

В 2021 году Комитет по Транспорту занимается организацией дорожного движения и хранением транспортных средств. Ведомство руководит анализом, прогнозированием, планированием и моделированием транспортного развития. Кроме того, Комтранс участвует в формировании правовых основ.

«Мы поздравляем с праздником своих сотрудников, сотрудников транспортных предприятий и ветеранов отрасли, которые передали нам свой богатый опыт, традиции и энтузиазм!», —  говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга. 

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