В Петербурге запустили периодическое протапливание

Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.

Петербургские власти заявили о начале отапливания социальных объектов. 13 сентября в школах, детских садах, больницах и поликлиниках станет тепло.

О планируемом периодическом протапливании в Смольном заявили на прошлой неделе. Сообщалось, что социальные объекты были готовы к запуску отопления с 1 сентября.

Жилые здания в Петербурге начнут отапливать по решению управляющих компаний. Ранее они рассказывали, что это случится, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов будет стабильна несколько дней подряд.

Синоптики прогнозируют похолодание в Петербурге уже с 14 сентября.