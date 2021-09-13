Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра Невского

Об этом 12 сентября сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

На Петропавловской крепости 12 сентября в 22:00 часа прогремел салют в память об Александре Невском. Кроме того, Ништадский мир, который означал окончание Северной войны был заключен ровно 300 лет назад. Так же его приурочили к 75-й годовщине празднования Дня танкиста.

Расчеты батареи проводили из двенадцати орудий Д-44, всего было 30 артиллерийских залпов. Их сопроводил запуск двух тысяч фейерверочных изделий из салютных установок. Можно было увидеть 70 видов: от «Светланы» и «Славы» до «Ассоль» и «Фиалки».

«Петербург стал главным центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского», — отмечает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.