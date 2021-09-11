Петербургские студотряды подвели итоги летнего трудового сезона

Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Петербургские студенческие отряды подвели итоги летнего трудового сезона. Торжественное закрытие произошло на площади перед Нарышкиным бастионом Петропавловской крепости.

В летнем сезоне 2021 года было сформировано 208 студенческих отрядов, трудилось около трех тысяч девушек и юношей.

Среди них было сформировано 42 педагогических отряда. Они были вожатыми в Петербурге, Ленобласти, Крыму, Краснодаре и Подмоскровье. Десять медицинских отрядов помогали в борьбе с коронавирусом в регионах. Около 180 молодых людей работали проводниками в железнодорожных отрядах.

Так же ребята работали в сервисных, экологических, инженерных и сельскохозяйственных отрядах, а археологи были в научных экспедициях.

«В этом году студенческие отряды отмечают 62 года. Но само движение в нашем городе появилось гораздо раньше. В 1948 году 330 студентов Политехнического института отправились строить электростанцию в Ленинградской области. Первые участники отрядов трудились на стройках, проводниками, пионервожатыми. Позже движение стало расширяться», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.





