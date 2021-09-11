В Петербурге пустырь превратили в скандинавский сквер

Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

В Петербурге обустроили пустырь на проспекте Большевиков. Пространство было бесхозными на нем образовалась стихийная парковка. Теперь в Невском районе Петербурга появилась новая зона отдыха.

«Общественное пространство выполнено в скандинавском стиле. Обустроены зоны отдыха для детей и взрослых, детская игровая площадка, сцена для массовых мероприятий. Есть пешеходные зоны, установлены скамейки. Высажены кустарники, сделаны цветники», – рассказали в отчете пресс-службы об открытии сквера.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 сентября в рамках объезда Невского района проверил внешний вид зоны отдыха. Деньги на нее взяли из национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство ушло почти 22 млн рублей.