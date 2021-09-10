Губернатор Ленобласти Дрозденко решил проблему с вывозом мусора в Антропшино

Об этом девятого сентября сообщило издание ivbg.ru.

В микрорайоне Антропшино города Коммунар обустроят контейнерную площадку. О проблеме вывоза мусора губернатору Ленобласти Александру Дрозденко рассказали местные жители по время прямой телефонной линии 2021 года.

Для решения проблемы был заключен контракт на контейнерную площадку на пересечении улицы Северная и переулка Строителей. Информацию об этом подтвердили в областном Комитете государственного жилищного надзора и контроля.

Ведомство так же сообщает, что был заключен муниципальный контракт на вывоз строительного мусора с территории города Коммунар.

Ранее жителям микрорайона приходилось пользоваться контейнерами, размещенными вдоль территории Антропшинского кладбища.