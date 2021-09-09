В Петербурге могут включить отопление с 13 сентября

На совещании в Смольном 9 сентября сообщили, что социальные объекты начнут обогревать 13 сентября. Это вероятная дата запуска периодического протапливания школ, больниц и детских садов. Прогноз может быть изменен, если погода будет позволять.

В жилые здания теплоноситель подается по решению управляющей компании. При этом, губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в 2021 году отопление включат так же как и в прошлом. В 2020 году квартиры стали обогревать с 17 сентября.

Петербуржцы уже жалуются на то, что в квартирах холодно. Температура воздуха на улице становится все ниже.

В пресс-службе петербургского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению объясняли, что включат отопление, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура опустится до +8. В начале следующей недели, 14 сентября, синоптики прогнозируют +11 градусов.