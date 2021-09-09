Первые 30 тысяч петербургских педагогов получили 10 тысяч

Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Петербургские педагоги 9 сентября получили первые единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Деньги получили учителя, воспитатели в детских садах, преподаватели колледжей и школьные психологи.

«Сегодня первые выплаты на банковские карты придут почти 30 тыс. человек. В течение ближайшей недели выплату получат больше 125 тыс. человек. Поскольку поддержка затрагивает значительное количество людей, не исключены отдельные точечные накладки и нестандартные вопросы. Ни один такой случай не будет оставлен без внимания», — написала на стене своей страницы «Вконтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о единовременной выплате учителям 3 сентября. Всего на поддержку работников детского образования выделили 1,258 млрд рублей.