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В Петербурге убрали незаконные объявления с указателей и светофоров

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© Фото: baltphoto

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В городе отчистили более 10 тысяч дорожных знаков от незаконной рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. 

В Петербурге участились жалобы горожан на незаконную рекламу на фонарях, светофорах, дорожных знаках и остановках. Зачастую объявления касаются незаконной деятельности по обороту наркотиков или эксплуатации женщин. Комтранс отчитывается, что отработано уже более 10 000 заявок на очистку дорожных знаков от незаконной рекламы.

«Размещение рекламы на дорожных знаках – это не только порча городского имущества, но и угроза безопасности участников дорожного движения. Ведь зачастую объявления наносят прямо на лицевую сторону знака, что значительно усложняет их видимость для водителей» —  объясняет пресс-служба Комитета по транспорту.

Комтранс обратился за помощью к ГУ МВД России по Петербургу с просьбой «усилить меры по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности».

Для того,чтобы самостоятельно пожаловаться на незаконную рекламу достаточно позвонить по телефону 576-01-91, заполнить заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» или воспользоваться «единым окном цифровой обратной связи».

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