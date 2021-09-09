Петербуржцы смогут расходовать материнский капитал на реконструкцию и ремонт дач

Законопроект был принят 9 сентября на последнем заседании городского парламента в окончательном, третьем чтении. Теперь петербуржцы смогут ремонтировать и реконструировать свои дачи со средств материнского капитала. Деньги можно потратить и на покупку земельного участка для строительства или ведения на нем хозяйства.

Документ должен подписать губернатор Петербурга Александр Беглов. После его официального опубликования он вступит в силу через 10 дней.

«Детям очень важно выезжать на природу, дышать свежим воздухом. Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, оплачивая из этих средств реконструкцию садового дома»,— объяснял позицию спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В марте 2021 года правительство России разрешило использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий.







