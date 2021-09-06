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Петербургским школьникам могут отменить уроки из-за выборов

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© Фото: Pixabay

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В Петербурге школы, которые не могут развести образовательные и избирательные потоки, отправят детей на внешкольные занятия или удаленку.

Сообщает пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Выборы в Законодательное Собрание Петербурга, Государственную Думу и в ряд муниципалитетов пройдут с 17 по 20 сентября 2021 года. По постановлению ЦИК они будут проходить с 8 утра до 20 часов вечера. В пятницу и субботу школы, в которых образованы избирательные участки должны будут развести детей и взрослых по разным потокам. Если это невозможно, образовательное учреждение должно организовать дистанционное обучение или внешкольные занятия. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что избирательный процесс не повлияет на расписание школьников: «Дети в эти дни будут учиться, но будут разделены потоки. Отдельно вход для голосующих, отдельно вход для учащихся — это требование Роспотребнадзора». При этом, в некоторых школах в одном здании располагается до трех участковых избирательных комиссий. 

 

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