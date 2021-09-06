в Петербурге завершили летнюю кампанию по ремонту теплосетей

В Петербурге все готово к отопительному сезону, сообщили 6 сентября на официальном сайте Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

В городе закончены летние ремонтные работы, подготавливающие оборудование к отопительному сезону. ГУП «ТЭК СПб» отремонтировал 276 петербургских котельных и 215 центральных тепловых пунктов.

Сначала проводились гидравлические испытания теплоэнергетики. Затем планово-профилактический ремонт 276 котельных суммарной установленной мощностью 9 032,12 Гкал/ч. Плановый ремонт, чистку и промывку оборудования прошли все 215 ЦТП ТЭКа. В этом году главной целью было отремонтировать насосное оборудование.

ГУП «ТЭК СПб» обеспечивает отоплением 8478 жилых домов, 529 детских учреждений, 392 школы, 223 учебных заведения, 360 лечебных и 4409 прочих зданий.

Ранее Смольный заявил, что отопительный сезон может начаться уже с середины сентября.