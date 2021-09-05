Грибники из Петербурга поделились в интернете «заветными местами»

Петербуржцы собирают белые и готовятся к красным, рассказывают участники группы «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».

В петербургских лесах во всю идет грибной сезон. В Гатчинском районе и в поселке Лесогорский граждане хвастаются большим уловом. В Приморском районе мудчина собрал 2,5 корзины грибов. В Выборгском — полную корзину красных после часа поисков.

Участница группы рассказывает о находках в Курортный районе 4 сентября 2021 года: «бродила в ельнике одна, вокруг ни души… Вокруг только красные и белые. Нарезала круги вокруг одного найденного и каждая такая полянка выдавала по 6-15 штук на одном пятачке. Накружила 64 красных и 11 белых».

«Благородных грибов действительно стало меньше, но зато пошли горькушки, очень мелкие, попались волнушки, чёрные и белые грузди. Мочится 30 литров. Очень много гладышей. Так что в этом году будем с солёными грибами! И все это в Каннельярви», — делится еще одна участница группы «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».