В Приморском районе Петербурга полицейских станет в два раза больше

Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках реорганизации шесть отделов полиции Приморского района объединяют в три. В МВД обещают увеличить количество правоохранителей «на земле» в 1,5-2 раза. Это связано с тем, что Приморский является самым большим районом Петербурга.

Вчера, первого сентября изменения в структуре управления МВД России по Приморскому району уже вступили в силу. Территориальные отделы объединяли так: 53-й отдел — к 86-му, 44-й отдел — к 35-му, 53-й отдел — к 86-му, а 34-й присоединен к 25-му.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали о новом составе отделений: «За счет ликвидации лишней управленческой прослойки каждый отдел получит пять сотрудников дежурной части вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза. Более того, в каждом отделе будет создано следственное подразделение, а значит, будет собственная следственно-оперативная группа. Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, – быстрота реагирования полиции на обращения граждан».