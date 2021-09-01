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В Смольном назвали школы-рекордсмены по приему первоклашек

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© Фото: Pixabay

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В Петербурге школы приняли рекордное количество первоклассников.

В этом году некоторые школы приняли больше 10-ти первых классов, сообщают в пресс-службе Комитета по образованию.

Первого сентября в Петербурге пошло учиться рекордное число первоклассников – открыто 2100 первых классов. Победителем-рекордсменом стала № 469 школа Выборгского района, в ней открыли сразу 16 первых классов. Тройку замыкают школы № 147 Красногвардейского района и № 291 Красносельского – в них по 13 классов.

Четвертое и пятое место взяли № 219 школа Красносельского района и № 460 школа Пушкинского района. В учреждениях открыли по 11 первых классов.

В Смольном объяснили, почему школы могут позволить себе учить столько детей одновременно: «Большое количество первых классов ежегодно открывается и в учреждениях, в распоряжении которых есть несколько образовательных площадок. 

Так, в составе школы № 469 четыре здания, в том числе отдельное здание, где только начальная школа, и здание, где обучаются классы с 1-го по 11-й. У школы № 291 Красносельского района также есть отдельное здание начальной школы, а всего в учреждении две площадки. Три площадки у школы № 460 Пушкинского района, две — у школы № 147 Красногвардейского района».

Отметим, что учебный год для школьников начинается очно, с соблюдением антиковидных мер. При этом у родителей есть возможность перевести ребенка на домашнее обучение.

 

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