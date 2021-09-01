Петербургские школьницы пытались скрыться от учебного года в Финляндии

Как сообщает Фонтанка, в ночь на 1 сентября 48-летняя петербурженка обратилась в полицию с просьбой найти дочь, которая ушла из дома 30 августа. Девушку вместе с подругой нашли на пограничном пункте.

Как выяснилось, 30 августа дочь ушла гулять с Алисой, с которой они познакомились в интернете. В этот вечер девушка пыталась отпроситься у родителей на ночевку у Алисы, но ее не пустили.

Подростки взяли такси и уехали к российско-финской границе. Пограничники проверили документы, увидели, что девушки несовершеннолетние. Они позвонили родителям и в полицию, где выяснилось, что имя Алисы на самом деле Настя.

Сейчас девушки находятся дома в Петербурге.