Петербургских школьников стало на 16,5 тысяч больше по сравнению с 2020 годом

По данным Смольного, в Петербурге увеличивается количество школьников.

Первого сентября 2021 петербургских школьников стало на 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Так же городское правительство рассказало, что в наших вузах более 300 тысяч студентов, а в колледжах – 110 тысяч.

Как школьным учителям, так и родителям постоянно необходимо поддерживать в ребенке интерес к получению знаний. Помочь в этом может интерактивная панель для школы https://interactive-project.ru/production/interaktivnaya-panel/. С таким оборудованием всегда можно идти в ногу со временем.

В связи с увеличением количества учащихся в Петербурге заработает 12 новых школ, четыре из них — в Приморском районе. Новые учреждения оборудованы бассейнами и большими спортивными залами. Кроме того, открывается четыре новых цифровых центра и второй в городе кванториум.

Так же губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учащихся с Днем знаний: «Чтобы хорошо учиться – нужно приложить много труда и усилий. Но нет более уверенного в жизни человека, чем тот, который много знает и многое умеет».