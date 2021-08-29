Петербургские синоптики прогнозируют ранние заморозки

Петербургский синоптик Юрий Куткевич предварительно прогнозирует ранние заморозки. Об этом рассказал специалист в недавнем интервью.

В ближайшие две недели ночью столбик термометра опустится до +6...+5 градусов. В Ленобласти ночи будут еще холоднее. Метеоролог подчеркнул, что температура воздуха в городе будет понижаться постепенно.

"Сейчас у нас такая ситуация складывается в первой половине сентября, что заморозков, по крайней мере, в городе не будет до 15 сентября", - поделился Юрий Куткевич.

Предположительно морозы могут появляться у поверхности земли уже с конца августа, однако температура будет оставаться выше 0. Он считает, что первая половина сентября будет в пределах нормы, с понижениями до +10 градусов и повышениями до +15.