В центре Петербурга состоялся танцевальный баттл

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 27 августа, в центре города прошел танцевальный баттл между артистами балета и хип-хоп танцорами.

Событие прошло на галереях второго этажа Большого Гостиного двора. За танцами наблюдали 7 тысяч зрителей. После каждого баттла танцоры менялись стилями. Отмечается, что мероприятие приурочено к премьере шоу «Новые танцы» на ТНТ.

У нового проекта будет другой формат. Участники будут соревноваться в четырех категориях: соло, дуэты, дети, а также команды. Однако сами этапы показаны не будут.

Постоянным членом жюри шоу станет Мигель. Среди гостей зрители увидеть Егора Крида, Сергея Лазарева, Елку и многих других.