Петербуржские долгожители получат выплаты к юбилеям

С 1 января 2022 года пожилые петербуржцы смогут получить единовременную выплату к юбилейным датам со дня рождения. Информацию о дополнительной мере социальной поддержки опубликовали 27 августа на сайте администрации Петербурга.

Граждане, которым исполнится 90 лет смогут получить выплату в размере 15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч рублей, 100-летие и далее ежегодно – 25 тысяч рублей.

«Наши долгожители принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья, восстанавливало страну из послевоенной разрухи. Они заслужили почет и уважение и, конечно, поддержку государства и города», - сказал губернатор Петербурге Александр Беглов.

По сравнению с 2019 годом в 2021 в Петербурге горожан, достигших 90-летнего возраста, стало больше на 9% - с 27,2 тысяч до 29,6 тысяч. За аналогичный период численность петербуржцев, которым исполнилось 100 лет и более, выросла на 20% - с 292 человека до 350 человек. Старейшим жителям нашего города - 107 лет.