В Петербурге появится сквер Юрия Никулина

В Сестрорецке между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий появился сквер Юрия Никулина. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее участок был безымянным. Его решили так назвать в память о Никулине, так как с курортным городом связана биография актера. Во время советско-финской войны и в годы Великой Отечественной он служил на зенитной батарее, которая находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду.

"С Сестрорецком связаны страницы военной биографии этого великого артиста. Замечательно, что теперь здесь появится сквер его имени", - считает Александр Беглов.

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. В связи с этим Большой Санкт-Петербургский цирк подготовил специальную программу, посвященной жизни и творчеству выдающегося артиста. Ее начнут показывать с 25 сентября.